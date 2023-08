XALIMANEWS-Porté par Sadio Mané et Cristiano Ronaldo, crédités d’un but et d’un doublé, Al Nassr enchaine un deuxième succès d’affilée (3-0), face à Al Shabab d’Habib Diallo toujours muet et qui est en quête d’une premièr victoire. De leurs côtés, Édouard Mendy et Al Ahli (2e, 12 pts+7) ont enchaîné un 4ème succès, face à Al Ta’ee (2-0) et rejoignent Al Ittihad (1er, 12 pts+12), qui le devance au goal average.

Le choc entre Sénégalais de la Saudi Pro League et comptant pour la 4ème journée, a été remporté par Sadio Mané face à Habib Diallo. La formation d’Al Nassr portée par son duo Mané-Ronaldo à été sans pitié pour Al Shabab (4-0). Le meilleur joueur africain de 2022 à inscrit son 4eme but de la saison en marquant à la 40e (3-0), imitant le Portugaisqui avait déjà inscrit le 2 premiers buts des Jaunes, sur des penaltys aux 13e et 38e minutes. Avec son 4ème but de la saison en 4 matchs, Sadio Mané rejoint Malcom (Al Hilal) et Abderrazak Hamed Allah ( Al Ittihad ), avec 4 buts chacun au classement des meilleurs buteurs, dominé par Cristiano Ronado (5 buts).

Quand à Al Ahli d’Édouard Mendy, il a enchaîné un quatrième succès de rang, en domptant Al Ta’ee (2-0). Le buts de la victoire ont été signés par Ryad Mahrez (39e, 1-0) et Frank Kessié. Grâce à son sans faute en quatre journées, Ah Ahli Saudi (12 pts+11), avec un nouveau clean sheet de Mendy, rejoint en tête du classement, Al Itthad (1er, 12 pts), qui le devance au goal average (+12 contre +7). Rappelons que ce lundi, Kalidou Koulibaly et Al-Hilal (3e, 10 pts+8), sur des buts de Malcom et Al Dawsari, avaient disposé d’Al Ettifaq (2-0).