Football-Saudi Pro League/J5 : avec le premier but de la saison de Koulibaly, Al Hilal enchaîne un 5e succès de rang, Al Nassr et Mané victorieux, Al Ahli d’Edouard Mendy et Damac d’Habib Diallo, battus

XALIMANEWS-Ce samedi, Al Hilal a enchainé un 5ème succès de rang en championnat en confortant son fauteuil de leader. Lors de ce succès, Kalidou Koulibaly a marqué son premier but de la saison en ouvrant le score lors du succès devant Al Okhdoud FC (2-4). Dans les autres rencontres, Al Nassr de Sadio Mané a battu (2-0) Al Wehda, alors que Al Ahli d’Edouard Mendy et Damac d’Habib Diallo ont été battus sur le même score (1-0), en déplacements.

Les Bleus vont-ils rééditer leur performance de la saison passée, lorsqu’ils remporté le championnat après une saison de haute volée, sans défaite. Après 5 journées, Al Hilal a engrangé 5 victoires. Lors de son dernier succès, le capitaine des Lions de la Teranga, Kalidou Koulibaly a ouvert son compteur but. L’ancien de Chelsea a ouvert la voie du succès à son équipe en marquant après 38 minutes de jeu. Il a été imité par Malcom (43e), Al Bulayhi (45+3) et Renan Lodi (48e). Les Locaux qui avaient un passif de 4 buts à remonter après 48 minutes de jeu, ont réduit le score deux fois de suite, par Al Hammami (71e) et Troost-Ekong (87esp).

Avec son but, Kalidou Koulibaly ouvre son compteur en Saudi Pro League, tandis qu’Al Hilal qui compte 5 succès d’affilée, conforte son fauteuil de leader (15 pts+11), devant Al Nassr de Sadio Mané (3e, 11 pts+8) victorieux d’Al Wehda (2-0). Edouard Mendy et Al Ahli battus (7e, 7 pts+2) n’ont pas enchainé, battus (1-0) par Al Qadisiyah, alors que Damac et Habib Diallo défaits sur le même score par Al Oruba, sont à la 16ème place (3 pts-3) après 4 revers et un succès en 5 sorties.