Ce choc au sommet entre le leader Al Ittihad qui comptait 4 succès de suite et Al Hilal crédité de 3 victoires et 1 nul, a répondu à toutes les attentes, avec son lot de buts. Les coéquipiers de Kalidou Koulibaly menés suite au but de Romarinho (16e, 1-0), ont vite répliqué par Mitrovic, quatre minutes plus tard (20e, 1-1). Mais Al Ittihad va reprendre l’avantage grâce à Karim Benzema (38e, 2-1), avant que son buteur Abderrazak Hamed Allah ne fasse le break pour son 5e but de la saison, durant le temps additionnel de la première période (45e+8, 3-1). Mais, les Bleus ne se sont pas s’avouer vaincus, et vont réagir par Mirovic, qui marque coup sur coup, aux 61e et 65e minutes, réussissant un triplé pour rétablir l’équilibre (3-3). Mais, avant que Benzema, Ngolo Kanté, Fabinho et compagnie ne comprennent ce qui leur arrive, Dawsari va leur porter le coup fatal (71e, 3-4), pour offrir à Al Hilal une victoire renversante. Un succès qui permet à Kalidou Koulibaly et partenaires de s’emparerrovispirement de la tête du classement de la Saudi Pro League, avec 13 points (+9), devant Al Ittihad (2e, 12 pts+11) et Al Ahli (3e, 12 pts+7). Le capitaine des Lions de la Teranga a disputé l’l’intégralité de cette rencontre prolifique remportée par son équipe, en commettant 3 tacles, 1 faute et effectué 26 passes.

