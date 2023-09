Quelle partie prolifique, lors du choc entre Lions de la Teranga. Jaunes d »Al Nassr et Bleus d »Al Ahli ont gratifié au fans présents ce soir d »un spectacle inouï. A l »arrivée, Sadio Mané resté pour une fois muet, et partenaires s’imposent devant les coéquipiers d’Edouard Mendy, qui viennent d’encaisser au total 13 buts en 7 journées. C »est Al Nassr qui ouvre le score par Ronaldo (4e, 1-0), puis double la mise par Talisca (17e, 2-0). Al Ahli va réduire la marque par Kessie (30e, 2-1). Le Brésilien va revenir pour le doublé et donner un avantage de 2 buts aux Jaunes (45e+6, 3-1). Sadio Mané et compagnie vont aller à la pause avec cet avantage conséquent pour un derby. Mais cinq minutes après la reprise, Mahrez réduit le score sur penalty (50e, 3-2). Ce match va devenir fou, et 2 minutes après, Ronaldo y va aussi de son doublé (52e, 4-2) pour porter son total à 9 réalisations en 7 matchs. Mais cette partie allait encore donner des émotions et a 3 minutes du terme, Al Buraikan clôt les débats en réduisant la marque pour Ahli (87e, 4-3). Sadio Mané passeur décisif et Ronaldo bourreau d’Edouard Mendy deux fois ce soir, montent d’un cran au classement (5e, 15 pts+13) alors qu’Al Ahli rétrograde une place en dessous (6e, 15 pts+3)

