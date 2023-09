Sadio Mané et compagnie peuvent doubler Édouard Mendy et compagnie en cas de succès alors que les Bleus vont monter sur le podium s’ils s’imposent. Ce sera un choc très alléchant entre Lions de la Teranga et la question su’on se pose est la suivante : Edou Mendy va-t-il faire échec au duo Sadio Mané-Cristiano Ronaldo ? Toujours est-il que les 2 buteurs de Nassr sont assez voraces et restent dans un bon dynamique. Cependant, Édouard Mendy, Malcom, Firmino, Mahrez et autres, seront de coriaces adversaires pour les Jaunes du très bon Bresilien Talisca, qui veulent engranger un 5e succès de rang, ce soir.

Ce soir la Saudi Pro League offre un gros choc entre Sénégalais, le Ballon d »Or africain 2022 va accueillir le meilleur gardien du monde 2022, pour le compte de la 7e journée. Les 2 équipes sortent toutes 2 de victoires lors de la journée précédente, Al Nasser avait disposé (1-3) de Al Raed en déplacement au moment où Al Ahli s,’imposait chez lui face à Al Taawon (3-2). Les Jaunes d’Al Nassr sont la 2e meilleure attaque du championnat à égalité avec Al Ittihad (18 buts) et derrière Al Hilal de Koulibaly (21 buts), alors qu’Al Ahli est la 10e défense du championnat avec 9 buts encaissés en 6 journées. Au moment où Édouard Mendy encaissant 9 buts, Sadio Mané et Cristiano Ronaldo, avec 6 et 7 buts respectifs ont inscrit les 13 des 18 buts des Jaunes devenant du coup 2e et meilleur buteur de la Saudi Pro League.

