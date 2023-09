Al Shabab a obtenu son second succès en Saudi Pro League (4-1), ce jeudi dans le cadre de la 7e journée. Avec des buts de Carrasco (45e), Fawaz Al Sqoor (45e+2) et Ever Banega (49e SP, 90e+7) et un Habib Diallo n’est pas arrivé à secouer les filets après son premier but marqué lors de la défaite face à Al Khaleej en 5e journée (1-3), remplacé à la 57e minute, Shabab a remporté son second succès en 7 journées. Du coup, « Les Lions Blancs » , avec 2 nuls, 2 victoires et 3 défaites, et e replacent provisoirement dans la première moitié du tableau (9e, 8 pts)

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy