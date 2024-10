Football-Saudi Pro League/J7 : le leader Al Hilal de Koulibaly enchaîne un 7e succès de rang (3-0), Al Nassr et Sadio Mané au forceps devant Al Shabab (1-2), Al Ahli sans Édouard Mendy se reprend devant Al Khaleej (0-3)

XALIMANEWS – Ce vendredi marquait le début de la 7e journée de la Saudi Pro League. En leaders invaincus, Al Hilal et Kalidou Koulibaly ont signé un septième succès consécutif, consolidant ainsi leur position en tête du classement. De son côté, Al Nassr de Sadio Mané a dû puiser dans ses derniers retranchements pour s’imposer avec un brin de chance face à Al Shabab (1-2). Enfin, Al Ahli Saudi, privé de Mendy, blessé, a dominé Al Khaleej (0-3).

Le leader Al Hilal, avec Kalidou Koulibaly en patron de la défense, a enchainé un 7e succès en autant de sorties. Les Bleus ont largement (3-0) dominé Al Feiha, avec des réalisations de Marcos Leonardo (5e), Al Dawsari (65e) et Al Qahtani (81e). Le capitaine de la sélection sénégalaise a disputé l’intégralité du match, laissant une belle copie, avec 6 tacles, 1 faute commise et 42 passes. Grâce à ce succès, Al Hilal (21 pts+15), avec 21 buts marqués et 6 encaissés, consolide sa première place devant Al Nassr (2e, 17 pts+12).

Les Jaunes rendaient visite à Al Shabab. Avec Sadio Mané et Ronaldo qui revenaient de brillantes prestations avec leurs sélections nationales lors de la trêve internationale, Al Nassr a du s’employer pour s’imposer, non sans avoir souffert. Après avoir ouvert le score par Laporte en seconde période (69e, 0-1) et dans la foulée d’un but refusé à Sadio Mané, Al Nassr a concédé l’égalisation en fin de partie sur un contre son camp de Al Hassan (90e, 1-1). Mais dans le temps additionnel, Cristiano Ronaldo va donner l’avantage aux siens, sur penalty (90+7, 1-2). Mais les Locaux vont gâcher l’opportunité d’arracher l’égalisation (90+13), en loupant un penalty concédé par Mohamed Simakan qui a écopé d’un carton rouge. Avec ce succès, Al Nassr prend provisoirement la deuxième place, devant Al Ittihad de Benzema, qui joue demain face à Al Qadisiyah.

Toujours ce vendredi,Al Ahli Saudi, sans Édouard Mendy, s’est repris après son revers de la journée précédente, à domicile, devant Al Hilal (1-2). Porté par Al Buralkan (55e), Ivan Toney (70e) et Demiral (74e), le club saoudien remporté son 3e succès. Avec 3 victoires, 3 défaites et 1 nul, Al Ahli (5e, 10 pts+4), devant Al Taawon (6e, 10 pts+3) qui joue demain contre Damac (13e, 6 pts-2), le club d’Habib Diallo.