Les Bleus d’Al Hilal ont remporté ce vendredi, leur 6e succès en Saudi Pro League. Al Hilal a disposé d’Al Shabab sur le score de 2 buts à zéro. Le capitaine des Lions de la Teranga, a inscrit le but de l’ouverture du score, son premier en Saudi Pro League (68e, 1-0), avant que Mitrovic ne fasse le break (72e, 2-0). Avec ce sixième succès en championnat, Al Hilal (1er, 20 pts+17) reprend le fauteuil de leader et reste la seule équipe invaincue du championnat saoudien. Kalidou Koulibaly a disputé l’intégralité de la rencontre, effectuant 41 passes et concédant 1 faute, alors que son compatriote et adversaire du jour, Habib Diallo, est une fois resté muet et est sorti à la 69e minute du match. Avec cette défaite, Al Shabab reste provisoirement 11e avec 8 pts-6.

