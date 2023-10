Le choc de la 9ème journée de la Saudi Pro League a été bénéfique aux partenaires d’Edouard Mendy le portier des Lions, qui sont allés battre (0-1) Karim Benzema et Al Ittihad qui recevaient lors de ce match. Ryad Mahrez et ses partenaires se sont imposés grâce à Frank Kessié, auteur du seul but du match (31e, 0-1). Du coup, Al Ahli qui avait concédé le nul lors de la journée précédente face à Al Ettifaq (0-0), renoue avec le succès et se positionne à la 5e place avec 19 points, à 3 unités du leader Al Taawon (1er, 22 pts). Édouard Mendy le dernier rempart des Bleus a été crédité de 4 arrêts lors de cette rencontre,faisant échec à Benzema et compagnie.

