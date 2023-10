En déplacement cet après-midi, Kalidou Koulibaly et Al Hilal savent à quoi s’en tenir. Dépossédés de leur première place depuis hier par Al Taawon après sa victoire sur Al Ta’ee (3-0), les Bleus doivent gagner pour reprendre leur fauteuil de leader. Après avoir battu Al Shabab (2-0) lors de la précédente journée, Al Hilal compte engranger un 7ème succès. Avec 23 buts marqués et 7 encaissés, le capitaine des Lions et ses partenaires possèdent la deuxième meilleure attaque et deuxième meilleure défense de la Saudi Pro League après 8 journées disputées.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy