Cet été, les clubs ?e la Saudi Pro League, dont les plus actifs, Al Hilal, Al Ittihad, Al Nassr et Al Ahli, ont fait leurs recrutement dans les championnats européens, enrôlant de grand noms du football mondial, dont Benzema, Ngolo Kanté, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, entre autres, qui ont suivi Cristiano Ronaldo qui est dans le championnat du Golfe Persique depuis un an déjà. Par conséquent, face à cet investissement massif et surtout face à l’intérêt encore relatif de la Saudi Pro League, les dirigeants des clubs européens ont réalisé de très bonnes affaires sur le plan financier.

