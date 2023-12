Face à Al Ittihad de Karim Benzema et Ngolo Kanté, entrant dans le cadre du match retard de la 17e journée, reporté pour participation de l’adversaire en Coupe du monde des clubs, Al Nassr s’est imposé de fort belle manière (2-5). Un succès acquis en déplacement et aucours duquel, Sadio Mané a joué une belle partition. La star des vainqueurs de la CAN 2022, est crédité de 2 réalisations, pour les 2 derniers buts du match, aux 75e et 82e minutes. C’est Al Ittihad qui avait pourtant ouvert le score par Hamed Allah (14e, 1-0), avant que Ronaldo , sur penalty, n’égalise pour Nassr (19e, 1-1), imité par Talisca (38e, 1-2). Hamed Allah y va de son doublé pour rétablir l’équilibre pour les siens (51e, 2-2), mais le Portugais va redonner l’avantage aux Jaunes, toujours sur penalty (68e, 2-3), laissant à Mané, le soin de terminer le boulot.

