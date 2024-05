Football-Saudi Pro League/Retard J28 : Al Hilal de Kalidou Koulibaly retourne Al Ahli d’Edouard Mendy, garde son invincibilité et est à un succès du sacre

XALIMANEWS-Ce lundi dans le cadre du match retard de la 28e journée, Al Ahli d’Edouard Mendy recevait le leader, Al Hilal de son compatriote Kalidou Koulibaly, en leader invaincu. Au terme des 90 minutes, les Bleus se sont imposés (1-2) gardent leur invincibilité et sont à un succès du titre.

En accueillant le.leader Al Hilal ce lundi, Al Ahli comptait réussir un coup double, remporter les 3 points du succès et infliger aux Bleus, jusque là invincibles, leur premier revers en championnat. Après une meilleure entame ponctuée de l’ouverture du score par Albrikan à l’heure de jeu (30e, 1-0), Édouard Mendy et partenaires qui menaient à la pause, pensaient réussir le coup du jour. Mais en seconde période, Koulibaly crédité d’un bon match et les siens ont renversé la vapeur, grâce à à Mitrovic qui va égaliser (52e, 1-1) et Malcom, en fin de partie ((89e, 1-2). Les deux Lions de la Teranga, adversaires du jour, sont crédités de 3 arrêts pour Édouard Mendy et 4 tacles, 2 fautes et 43 passes pour Kalidou Koulibaly. Avec ce 28ème succès pour 2 nuls en 30 journées, Al Hilal (1er, 86 pts) devance de 12 points son dauphin Al Nassr de Mané (2e, 74 pts) et est à une victoire du titre. Quand à Al Ahli Saudi (3e, 55 pts), il devance de 4 points son poursuivant Al Taawon (4e, 51 pts) dans la course à la qualification à la Ligue des champions AFC.