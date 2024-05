Football-Saudi Pro League : Sadio Mané convoité par Al Quadisiya le club de Mbaye Diagne promu en D1 la saison prochaine

XALIMANEWS-Promu en Saudi Pro League, la première division du championnat saoudien, Al Qadisiya affiche de grandes ambitions et se projette vers la saison prochaine

Sous la direction de Michel, ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, et avec le soutien du géant pétrolier Aramco, le club s’est engagé à construire une équipe à la mesure de ses objectifs. Selon Footmercato qui reprend des informations d‘Aawsat corroborées par AS, le technicien espagnol vise le recrutement de Sadio Mané, l’attaquant d’Al-Nassr. Agé de 32 ans et lié au club saoudien jusqu’en 2026, Mané est une figure emblématique du championnat local, correspondant parfaitement à l’ambition démesurée d’Al Qadisiya. Si l’opération se concluait, Mané va former un duo avec son coéquipier en sélection, Mbaye Diagne l’artficier numéro un du promu.

Reste à savoir quelle sera la décision du joueur sénégalais.