«Le Real Madrid essaie de localiser cet enfant et son intention est de l’amener en Espagne», a raconté le journaliste Josep Pedrerol, dans ses propos relayéspar Footmercato. Selon le média français, le jeune garçon a perdu sa mère, son père, ses frères et sa grand-mère. Attristé et ému, le club de Florentino Pérez tente de retrouver le Marocain pour lui offrir une nouvelle vie, en Espagne, lui qui souhaite simplement poursuivre ses études pour rendre fier sa famille, amoindrie. Un geste vraiment très classe et fort de la part de la formation Merengue si elle arrive à retrouver et faire venir l’enfant en Espagne.

