XALIMANEWS-Hier à Riyadh, le Paris Saint-Germain s’est opposée à une sélection saoudienne composée de joueurs d’Al Hilal et Al Nassr. L’occasion pour Messi (35 ans) et Cristiano Ronaldo (37 ans), de s’opposer pour une énième fois dans leur carrière.

la 37ème confrontation entre la Pulga et CR7 a été remportée par l’Abicileste, qui avec le PSG a disposé de la sélection saoudienne au cours d’un match prolifique (5-4). Les 2 monstres sacrés du football mondial de ces 15 dernières années se sont illustrés lors de ce match de gala. Messi s’est fendu d’un but pour l’ouverture du score parisien, et Ronaldo a planté un doublé.

Les 2 stars qui se sont saluées avant la rencontre, se sont envoyées de beaux messages après la partie remportée par les Franciliens, rapporte Footmercato.

«Ça fait plaisir de revoir de vieux amis !». A laché le Portigais, en faisant allusion, bien sûr, de ses anciens coéquipiers Keylor Navas et Sergio Ramos, mais aussi de Lionel Messi. Il a d’ailleurs publié une photo d’eux deux sur le terrain bras dessus, bras dessous en train de discuter. De son côté, dans une vidéo publiée à la suite du message de Ronaldo sur sa story Instagram, on voit l’Argentin et le Portugais se saluer très chaleureusement. Juste pour dire que ces 2 mastodontes du football mondial, malgré leur rivalité, se respectent mutuellement.

So happy to be back on the pitch, and on the score sheet!! And nice to see some old friends!?? pic.twitter.com/qZqKGHsrVD