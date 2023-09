ADVERTISEMENT

XALIMANEWS-En conférence de presse d’avant match d’aujourd’hui Sénégal/Algérie, Aliou Cissé le sélectionneur des Lions de la Teranga faisait face aux pisses-copie.

« Comme je le dis, ce qui est important c’est que le Sénégal constitue un groupe de qualité et qu’on a vraiment la possibilité de changer de joueurs et d’essayer d’autres. », a d’emblée déclaré Cissé, par rapport aux absences pour blessures des Formose Mendy, Ismaila Sarr voire Boulaye Dia. Le coach au dreadlocks se renchérir, « C’est l’occasion aujourd’hui pour d’autres qui n’ont pas l’habitude de commencer, de commencer et d’autres qu’on a pas mis depuis longtemps, de prendre leurs places et d’aider l’équipe à faire un très bon match. Sinon dans l’ensemble, le groupe est là, on sera 22 demain et on a bien travaillé toute la semaine pour préparer ce match important qui va en direction, si vous le voulez, de la CAN en Côte d’Ivoire. » Par rapport aux retrouvailles avec les Fennecs guidés par son ami Blemadi, Aliou Cissé lâche : « C’est la question que beaucoup de gens me posent depuis qu’ils sont au courant que le Sénégal jouera contre l’Algérie. En 2019, il y’a 4 ans et comme vous le savez, beaucoup de choses se sont passées. Et entre 2019 et aujourd’hui, il y’a peu de joueurs qui sont restés avec le Sénégal et l’Algérie. Si on doit compter, ca reste 2 ou 3 joueurs. Je crois qu’il y’a une génération qui est passée et d’autres qui sont avec nous. Comme je l’ai en conférence de presse de publication de liste, ce match là s’inscrit dans la progression l’équipe de nationale et surtout dans la préparation de la CAN. » Après avoir évoqué les matchs amicaux prochains, face au Mali en octobre et ensuite face au Cameroun en déplacement, le meilleur coach d’Afrique en 2022, a conclu, en direction du match de ce mardi, » J’ai envie de dire que demain (aujourd’hui), ce sera un très grand match et nous avons envie d’être à la hauteur de cet événement là. »