Le Président de la Fédération sénégalaise de Football, Maître Augustin Senghor, a annoncé que l’ouverture de la billetterie pour le match du 12 septembre 2023, entre Lions et Fennecs, est prévue 3 jours avant le choc. Ce match doit se dérouler au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio et sera des retrouvailles entre Lions et Fennecs, après la finale devla CAN 2019, remportée par la sélection algérienne devant son homologue sénégalaise.

