« Les joueurs Boulaye Dia et Ismaila Sarr qui étaient convoqués pour le match amical Sénégal-Algérie du 12 septembre 2023 se sont blessés pendant les séances d’entrainement. Les examens cliniques et échographiques ont révélé une lésion du muscle droit fémoral pour Boulaye Dia, et une lésion au niveau des Ischio-jambiers gauches pour Ismaila Sarr. Les deux joueurs seront indisponibles pour au moins deux semaines et par conséquent, ils ont été libérés pour rejoindre leurs clubs respectifs. » Peut-on lire depuis le compte Twitter des équipes nationales masculines du Sénégal.

