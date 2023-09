XALIMANEWS-A quelques jours du match amical de prestige, entre le Sénégal et l’Algérie, les 2 derniers vainqueurs des CAN 2022 et 2019, Djamel Belmadi le coach des Fennecs s’est exprimé aux micros de la presse locale.

L’ancien joueur du PSG et ami d’Aliou Cissé le sélectionneur des Lions du Sénégal, a évoqué la confrontation du 12 septembre prochain, en reconnaissant la valeur de l’adversaire sénégalais, justifiant l’opportunité de disputer ce genre de rencontre face à un tel antagoniste, tout en revenant sur les statistiques dans l’historique des confrontations entre Lions et Fennecs.

« On joue contre le champion d’Afrique en titre. On va dire aujourd’hui, si je peux m’exprimer ainsi, l’ogre de l’Afrique qui vient de battre une équipe du Brésil très compétitive lors de la dernière date FIFA », a d’emblée déclaré le coach vainqueur de la CAN 2019. Le sélectionneur bourreau des Lions en 2019 en Égypte de parler du match du 12 septembre prochain, « On va aller les jouer chez eux. Voilà c’est un très gros match, un vrai gros test pour nous. On y va avec beaucoup de fierté de jouer ce genre de match là, se déplacer la bas, d’aller jouer devant leur public, dans un stade que j’imagine plein, avec une équipe qui va pousser et qui aura à cœur de nous battre, parce qu’en 2019, on les bat 2 fois. » Par rapport aux statistiques favorables à sa nation, coach Belmadi a lâché : « Je ne savais pas les statistiques sur les 5 derniers matchs, dont 5 victoires pour l’Algérie. Donc voilà, s’il y’a un moment pour eux de mettre les pendules à l’heure, ce serait pour ce match là », a-t-il avoué. Enfin, l’ami d’Aliou Cissé évoque l’importance de cette confrontation, « Donc c’est avec beaucoup d’enseignements pour nous de se déplacer comme ça. Si on va avoir des objectifs, si on va avoir des ambitions lors de la prochaine CAN, îl faut être capable de jouer ce genre de match. » A conclu Djamel Belmadi, qui ambitionne de redevenir champion d’Afrique avec les Fennecs d’Algérie et qui nourrit le secret espoir de se payer les scalps des Lions. Mais pour cela, c’est une autre paire de manche. Rendez vous le mardi 12 septembre 2023 au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

