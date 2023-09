ADVERTISEMENT

XALIMANEWS-Idrissa Gana Gueye, accompagnant son coach Aliou Ciss ce lundi, en conférence de presse d’avant match Sénégal/Algérie, s’est avancé sur l’irruption de nouveaux jeunes talents dans la tanière.

« C’est vrai qu’il y’a beaucoup de jeunes qui rejoignent la sélection et c’est très bien pour eux, pour l’équipe. » A d’abord reconnu le milieu de terrain d’Everton, qui renchérit, « Mais comme le coach l’a si bien dit, le plus dur c’est pas de venir mais d’y rester, bien rester, c’est à dire faire ce qu’il faut. « Pour l’ancien Parisien, la sélection nationale, c’est un autre palier pour tout joueur, « Quand on vient en équipe nationale, on ne vient pas en vacances, on vient pour son savoir faire et surtout apporter quelque chose à l’équipe. On a besoin de ça et s’ils sont là c’est parce qu’ils ont beaucoup de qualités et le coach les a supervisés. Et je pense qu’ils peuvent apporter quelque chose à l’équipe et on est là pour leur faciliter l’intégration et surtout leur montrer le chemin. Ils sont l’avenir du Sénégal pour les prochaines années. » Le recordman de sélections en équipe nationale sénégalaise de lancer une pique au jeune du FC Metz, un joueur qu’il estime. « Concernant Lamine Camara, c’est un jeune que je suis beaucoup, que j’aime beaucoup, mais on est là pour l’aider. Le numéro 5, pourquoi pas un jour pour lui, mais il faudra qu’il prouve, qu’il continue sur sa lancée, », A lâché Gana, sous les rires de l’assistance.