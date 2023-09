XALIMANEWS-Ce mardi à partir de 19 heures GMT au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le Sénégal et l’Algérie vont s’affronter en amical. Un match de prestige entre les vainqueurs des 2 derniers CAN, qui sera un remake de la finale de l’édition 2019, remportée par les Fennecs. Les Lions du Sénégal, nouveaux rois d’Afrique ont des comptes à solder face à leurs adersaires Nords-Africains.

Quatre ans après, Sénégalais et Algériens se retrouvent, cette fois-ci en amical, mais pour un choc de prestige à quelques 4 mois de la CAN ivoirienne.

En 2019, sur les terres du Nil, la sélection algérienne avait disposé de son homologue du Sénégal, par 2 fois, en match de poule et en finale, sur le même score (1-0), avec des réalisations signées Belaili (absent) et Bounejah (présent), empêchant la sélection ouest-africaine d’etrenner son premier sacre continental. Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, le Sénégal entre temps est devenu champion d’Afrique en 2022, se qualifiant pour la Coupe du monde de la meme année (huitième de finaliste) et ses sélections de jeunes ont trusté tous les trophées continentaux en un an (CHAN, CAN U20, CAN U17, Beach Soccer), pour devenir la première puissance actuelle du football africain. Au même moment, l’Algérie était sortie prématurément en phases de groupes de la CAN 2022, se faisant éliminée dans la foulée dans la route du Mondial, en Barrages à domicile face au Cameroun lors d’un match renversant. Mais après des phases de Qualifications CAN 2023 réussies, Lions et Fennecs qui sont qualifiés avant le termes des matchs de groupes, vont se retrouver ce mercredi en début de soirée à Diamniadio. Au stade Abdoulaye Wade, le spectacle devrait être rendez vous entre 2 grosses pointures du football continental. Une opposition qui fait déjà saliver, vu les étoiles qui composent les 2 équipes. Chez les champions d’Afrique en titre, malgré les absences de Boulaye Dia et Ismaila Sarr, blessés, les cadres tels que Sadio Mané, Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Ilman Ndiaye, Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Habib Diallo, pour ne citer que ceux-là., seront présents. Dans la partie algérienne, trois cadres manquent à l’appel, Belaili et Slimani, pour méforme et Bennaceur à cause de blessure. Cependant, Belmadi va compter sur Mahrez, Aissa Mandi, Atal, Bensebai, Houssam Aouar, Bounejah, Benrahma sans oublier le retour de Feghouli. Donc avec ce lot de brillants joueurs dans les 2 camps, le spectacle doit être garanti, pour ce match revanche pour les Lions de la Teranga, qui veulent mettre fin à l’hémorragie face aux Fennecs. Et quelques mois après avoir acquis une victoire de prestige à Lisbonne devant le Brésil (4-2), le Sénégal doit faire bonne figure et confirmer face à l’Algérie ce mardi. Cependant, la tâche risque de ne pas être facile du tout, face à des Nords-Africains, très techniques, vicelards et qui auront à cœur de frapper un grand coup, en scalpant leurs successeurs sur le plan africain. Procurez nous du plaisir, Lions et Fennecs.