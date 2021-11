Le site camerounais apprend que Diouf a commencé comme gardien dans les rues de Dakar, position qu’il quitte quand son équipe est dominée pour jouer en attaque. Prenant Feu Jules Bocandé comme modèle, à 13 ans, il se fait remarquer à Dakar lors de la semaine de la jeunesse, et aurait eu une sélection chez les U17 sénégalais, dirigés à l’époque par l’actuel DTN du football du Sénégal Mayacine Mar et le défunt Joseph Koto. Ainsi, une année plus tard, il quitte Dakar pour la France. Après avoir échoué chez les Sang et Or lors d’un stage de 12 jours, il migré vers Sochaux, soutenu par Francis Gillot et François Blaquart. Dans le Montbéliard, El Hadj Diouf s’initie aux dures méthodes des centres de formation, aux côtés de futurs professionnels comme Meriem, Pedretti, Omar Daf son compatriote. Après s’en suit la carrière que l’on sait, avec une finale de CAN 2002 à Bamako face au Cameroun, une qualification historique en Coupe du monde de la même année avec les Lions de la Teranga et 2 Ballon d’Or africain, glanés (2002-2003).

