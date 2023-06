Le chaos la terreur l’insécurité NON NON NON!! Le plus important la paix et rien que la paix 2/2.

« Le chaos la terreur l’insécurité NON NON NON!! Le plus important la paix et rien que la paix. » A tweeté l’attaquant de Grenade (D2 espanole), qui a accédé en Liga pour lasaison prochaine, prêté par le club turc d’Alanyaspor au club ibérique.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy