Dans un post publié sur sa page Instagram, l’attaquant international sénégalais s’est prononcé sur les manifestations meurtrières, qui se sont déroulées depuis la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko : « Un peuple, un but, une fois. Le peuple à un seul but, c’est sa liberté, une bonne fois pour tous, cette liberté est entre vos mains. Monsieur le Président on la demande pas mais on l’exige et que justice soit faite pour nos (morts). » A publié Moussa Konaté.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy