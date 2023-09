Six ans après leur dernière confrontation, en quarts de finale de CAN 2017, match remporté par les Camerounais aux tirs au but, les champions d’Afrique en titre vont retrouver les Indomptables. Ce match se déroulera le 16 octobre prochain, en France précisément à Lens (18h 30 GMT). L’information a été sortie ce vendredi, par la fédération sénégalaise de football, via ses réseaux sociaux.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy