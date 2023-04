Mais ce qui était surtout attendu, c’était l’annonce concernant le retrait de 15 points. Et là, c’est la bonne nouvelle. L’appel de la Juventus a été accepté. Résultat : le dossier retourne devant la cour d’appel fédérale pour un nouveau procès et, entre-temps, les 15 points de pénalité sont retirés aux Bianconeri. À l’heure actuelle, la Vieille Dame passe donc provisoirement de la 7e place (44 points) au 3e rang (59 pts). Au plus grand dam de l’AS Roma, mais surtout de l’AC Milan qui sort du Big Four qualificatif pour la Ligue des Champions.

Pour Footmercato, trois scénarii se dessinaient à l’approche du verdict. Le premier, les juges du CONI rejettent l’appel du club piémontais, confirmant de facto la sanction. Le second, c’est une confirmation de cet appel, qui annule la décision de la fédération. Une dernière solution existait. Le tribunal demande le renvoi de ce procès vers la Cour d’appel de la fédération, à qui on demanderait des clarifications et donc une modification ou non de la sanction. Dans ce cas, les 15 points seraient rendus en attendant le nouveau jugement.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy