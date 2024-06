Football-Série A : Antonio Conte nouveau coach de Naples

XALIMANEWS-Libre depuis son départ de Tottenham en mars 2023, Antonio Conte fait son grand retour en Italie. Ce mercredi, l’ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra a en effet signé avec Naples jusqu’en 2027.

Le feuilleton prend fin. Après des semaines de discussions, de tractations et de spéculations, Naples a enfin trouvé son nouvel entraîneur en la personne d’Antonio Conte. Le club de Campanie, actuellement 10e de Serie A et non qualifié pour la Coupe d’Europe la saison prochaine, connaîtra ainsi son cinquième technicien en douze mois. Cette saison, Rudi Garcia, Walter Mazzarri et Francesco Calzona se sont succédé pour remplacer Luciano Spalletti, le héros qui avait mené le club au sommet de l’Italie l’an passé avant de prendre les rênes de la Squadra Azzurra.