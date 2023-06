Le géant Scandinave est passé par les plus grands clubs du vieux continent, en Italie avec la Juventus, l’Inter et l’AC Milan mais aussi en Espagne et en Angleterre avec le FC Barcelone ou bien encore Manchester United. L’habitué des punchlines aussi bien sur le terrain qu’en dehors, est également passé en France du côté du Paris Saint-Germain avant de partir rejoindre la Major League Soccer avec les Los Angeles Galaxy pour revenir à Milan pour vivre une nouvelle expérience avec les Rossoneri. Chapeau à Zlatan Ibrahimovic, qui a émerveillé les férus de football après plus de vingt ans de carrière.

«J’ai tellement de souvenirs et d’émotions ici, la première fois que je suis venu ici, vous m’avez donné du bonheur. La deuxième fois, l’amour», a d’abord confié l’ancien du PSG, avant de continuer, très ému, pour remercier tout le monde, «Et surtout les supporters. Je serai un Milanais pour le reste de ma vie. Le moment est venu de dire au revoir au football, mais pas à vous. On se reverra, si on a de la chance. Forza Milan et au revoir», a conclu le joueur de 41 ans.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy