Football-Série A : après son malaise lors de Fiorentina/Inter, Edoardo Bove est sous surveillance en soins intensifs

XALIMANEWS-Edoardo Bove, milieu de terrain de 22 ans, a perdu connaissance pendant un match entre la Fiorentina et l’Inter Milan au stade Artemio Franchi. Après avoir été rapidement pris en charge, il est devenu conscient et respirait normalement sans assistance.

En raison de cette urgence médicale, la rencontre a été suspendue et reportée. L’état de choc des joueurs des deux équipes a également contribué à cette décision. Ce dimanche soir, la Fiorentina a publié un communiqué officiel.

«ACF Fiorentina et l’Hôpital universitaire de Careggi annoncent que le footballeur Edoardo Bove, secouru sur le terrain suite à la perte de conscience survenue pendant la compétition Fiorentina – Inter, est actuellement sous sédation médicamenteuse en soins intensifs. Le footballeur de la Viola est arrivé stable du point de vue hémodynamique aux urgences et les premiers examens cardiologiques et neurologiques ont exclu des dommages aigus au système nerveux central et au système cardio-respiratoire. Edoardo Bove sera réévalué dans les prochaines 24 heures», était-il écrit dans la missive publiée sur le site du club.