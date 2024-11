Football-Série A : Boulaye Dia, buteur face à Cagliari (2-1), un des fers de lance d’une équipe de la Lazio assez séduisante et à l’attaque performante

XALIMANEWS – En s’imposant ce lundi soir face à Cagliari lors de la 11e journée de Serie A, la Lazio Rome a intégré le groupe de tête, manquant de peu le podium à cause d’un goal average défavorable. Le bon début de saison du club romain est porté par Boulaye Dia, auteur de 4 buts, et par Valentin Castellanos, qui en compte 5. Ensemble, ils forment le duo offensif clé d’une attaque laziale particulièrement prolifique.

Ce début de saison convaincant du club romain sous la houlette de Marco Baroni porte aussi la marque du Sénégalais Boulaye Dia. Le Lion de la Teranga est en train de confirmer les attentes placées en lui. Recruté durant le mercato estival, Boulaye Dia a réalisé un début de saison solide, à l’image de son équipe. Et on peut dire que la Lazio ne s’est pas trompée en l’engageant durant le mercato.

« La SS Lazio annonce avoir acquis les droits sportifs du footballeur Boulaye Dia de l’Unione Sportiva Salernitana 1919 pour une durée temporaire de deux ans, avec obligation de rachat sous certaines conditions sportives. L’attaquant sénégalais, qui portera le numéro 19, a signé un contrat de quatre ans. » Ainsi avait officialisé, le 17 août dernier, l’arrivée de Boulaye Dia au sein du club romain.

Après une belle saison 2022/2023 avec la Salernitana (16 buts et 6 passes décisives en 33 matches de Serie A), suivie d’une seconde saison moins prolifique, marquée par des tensions avec sa direction (17 matches, 4 buts), l’international sénégalais (28 sélections, 6 buts) a finalement décidé de rejoindre les Biancocelesti.

Depuis le début de la saison, le champion d’Afrique 2022 avec les Lions de la Teranga, buteur ce lundi lors du succès (2-1) de son équipe face à Cagliari, porte son total à 4 réalisations et 2 passes décisives en 10 matches. Il est le guide d’une attaque de la Lazio qui postule à la 3e place avec 24 buts, derrière l’Atalanta (29 buts) et l’Inter (25), mais devant le leader Naples, qui n’a inscrit que 18 buts.

La donne est simple : après 14 matches disputés toutes compétitions confondues, le droitier d’1m80 totalise 8 buts et 3 passes décisives, dont 4 en Serie A avec 2 passes décisives, 2 en Ligue Europa et 2 en Coupe d’Italie, où il a également délivré une passe décisive. En 14 matches, le joueur, né le 16 novembre 1996 à Oyonnax et qui bénéficie de la totale confiance de son coach, incarne la très belle dynamique des Biancocelesti. Une équipe qui mise beaucoup sur l’attaque. « C’est une équipe qui sait que l’attaque est la meilleure forme de défense », avait d’ailleurs confié Marco Baroni au sujet de son secteur offensif.

Grâce à une attaque redoutable menée par le duo Castellanos-Boulaye Dia, la Lazio (5e, 22 pts, +10) se trouve à seulement 3 points du leader, Naples (1er, 25 pts, -10), et à 2 points de l’Inter (2e, 24 pts, +12). Les Romains occupent la cinquième place derrière l’Atalanta (3e, 22 pts, +15) et la Fiorentina (4e, 22 pts, +13), qui les devancent au classement en raison de leur meilleur goal average.

Pour l’instant, Boulaye Dia, qui s’illustre également par son pressing haut, apporte sa pierre à l’édifice en contribuant à l’équilibre général de son équipe. Il n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. Le Lion de la Teranga est prêt à rugir. Les défenses de Serie A sont averties.