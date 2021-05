Après un intermède d’une saison au Paris Saint Germain (2018-2019), l’ancien portier parmesan était revenu dans le Piémont à la Juventus de Turin. Doublure du gardien polonais Wojciech Szcz?sny, durant ces 2 dernières saisons, Gianluigi Buffon aura disputé 16 matchs. Dans des propos sortis sur beINSports et relayées par la Gazzetta dello Sport, le mythique portier italien annonce son départ de la Juventus à la fin de la saison. « Mon avenir est clair. Cette belle et très longue expérience avec la Juve prendra fin définitivement cette saison. Soit j’arrête de jouer, soit je trouve une situation qui m’incite à jouer ou à vivre une expérience de vie différente et je la prendrai en considération. Je pense que j’ai tout donné pour la Juve. J’ai tout reçu. Nous avons atteint la fin d’un cycle. » A déclaré Buffon, qui fait parti des joueurs qui ont écrit les plus belles pages de l’histoire de la Juventus de Turin. Une page de l’histoire de la Vecchia Signora (Vieille Dame) se tourne.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy