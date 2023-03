« Est-ce que je pense à l’Euro 2024 ? Je le prends au jour le jour. Si je me sens bien et que je suis sélectionné par l’entraîneur, je l’aiderai, ainsi que l’équipe et le pays, à faire de mon mieux. Je pense qu’à mon âge, on ne pense pas à l’avenir. Vous pensez présent. Même si je suis le passé, le présent et le futur », a-t-il ainsi lâché.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy