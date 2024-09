Football-Série A Italie :Boulaye Dia, buteur lors du succès de la Lazio face au Torino (2-3), à un but des meilleurs goleadors du championnat qui comptent chacun 4 réalisations

XALIMANEWS-Ce dimanche dans le cadre de la 6e journée de la Série A, la Lazio est allé s’imposer à Torino (3-2).L’international sénégalais Boulaye Dia, a été décisif en marquant le deuxième but Laziale, portant son total à 3 réalisations en 5 matc

À l’instar d’autres Sénégalais évoluant dans les championnats européens, Boulaye Dia réalise un excellent début de saison. Ce week-end, lors du déplacement de la Lazio à Turin pour affronter le Torino, l’ancien joueur de Villarreal s’est à nouveau illustré. Boulaye Dia a creusé l’écart pour les Laziali à la 60e minute, après l’ouverture du score par Guendouzi dès la 8e minute. Toutefois, l’adversaire a réduit l’écart grâce à un but d’Adams à la 67e minute, avant que Noslia ne scelle la victoire des visiteurs à la 85e. Le but en fin de match de Saúl Coco (90e, 2-3) est resté anecdotique. Grâce à cette victoire, la Lazio se hisse dans le top 10 du championnat, occupant la 8e place avec 10 points (+2).

Quant à Boulaye Dia, avec 3 buts en 5 matchs, soit un ratio de 0,60 but par match, il n’est plus qu’à un but du groupe de tête des meilleurs buteurs, composé de 5 joueurs.