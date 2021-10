Après une très belle série ponctuée de 8 victoires consécutives devenant du coup la seule équipe des 5 grands championnats à avoir remporté tous ses matchs depuis le début de la saison, les partenaires de Koulibaly avaient été freinés par la Roma le week end passé (0-0). Un nul qui avait vu le Milan AC revenir à la hauteur du Napoli, avec 25 points. Mais depuis mardi, les Lombards avaient pris provisoirement la tête de la série A après leur succès sur le Torino (1-0). Donc, pour ce soir, les Partenopei devaient s’imposer à domicile pour reprendre leur fauteuil. Devant Bologne de l’International sénégalais Ibrahima Mbaye, Kalidou Koulibaly et compagnie ont fait le job, de la plus belle des manières en s’imposant largement (3-0) grâce à Fabian Ruiz (18e) et Insigne auteur d’un doublé sur deux penaltys (41e et 62e). Du coup, Naples reprend la tête de la série A avec le même nombre de points que le Milan (28 points), mais avec un meilleur goal average (+19 contre +14). Quand à Bologne d’Ibrahima Mbaye remplacé à la 64e, il pointe à la 11e place comptant 12 pts.

