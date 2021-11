Il fallait que ça arrive un jour, la série d’invincibilité des Partenopei a pris fin ce dimanche lors de la 13ème journée de la Série A, face à l’Inter (3-2). Kalidou Koulibaly et ses partenaires pouvaient reléguer le Milan AC défait pour la première fois aussi 2 jours plutôt par la Fiorentina (4-3), à 3 unités s’ils s’imposaient devant les Nerrazzuris. A Guisseppe Meazza, les Napolitaient demarraient pourtant mieux en ouvrant le score à la 17ème minute (0-1), mais Çalhanoglu égalisait 8 minutes plus tard (25e, 1-1) sur un penalty concédé par Kalidou Koulibaly. Le solide Sénégalais a touché involontairement un tir adverse, de la main, dans la surface. Perisic a donné l’avantage aux Interistes (44e, 2-1) avant que Martinez ne corse l’addition (61e, 3-1). Mais Mertens entretient l’espoir à la 78e (3-2), avant de voir son équipe plier pour la première fois de la saison en championnat, après 10 victoires et 2 nuls. Cette défaite n’a pas eu de conséquence sur le classement, puisque le Milan AC dauphin du Nàpoli a subi le même sort devant la Fiorentina (4-3), pour son premier revers de la saison aussi. Les 2 équipes comptent le même nombre de points (32), le même nombre de victoires (10), le même nombre de nuls (2) et le même nombre de défaite (1), mais la bande à kalidou occupe le fauteuil de leader grâce à son meilleur goal average.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy