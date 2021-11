Dans la Süper Lig, Hatayspor, avec un but de Mame Birame Diouf (85e sp), a disposé d’Antalyaspor (3-1). Une huitième victoire qui permet à l’équipe de Diouf de trôner à la seconde place du classement (26 points), à 4 unités de Trabzonspor (1e, 30 pts). De leurs côtés, Babacar Khouma et Famara Diehiou, les 2 buteurs aux 14es et 90es+4, ont permis à Alanyaspor de battre le Tenant Besiktas (2-0). Avec 7 victoires, 3 nuls et autant de défaites, la formation des 2 Internationaux sénégalais occupent la 4ème position du classement de la Süper Lig, comptabilisant 24 points, distancée de 6 points par le Leader.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy