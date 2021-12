Les partenaires de Fodé Ballo Touré, remplaçant durant tout le match, après deux défaites lors des 2 dernières journées de la Série A, ont renoué avec la victoire en disposant de la Genoa en déplacement (0-3). Les buts Lombards ont été inscrits par Ibrahimovoc (10e) et Junior Messia auteur d’un doublé (45e+2 et 61e). Ce succès permet à Milan (2e, 35 points ) de dépasser l’inter (3e, 34 pts) et de revenir à 1 point des coéquipiers de Kalidou Koulibaly. Les Partenopei on laché 2 points, de leur déplacement à Sassuolo, en se faisant rejoindre au score après avoir mené par 2 buts à zéro. Scamacca (72e) et Ferrari (89e) ont répondu à Fabian Ruiz (51e) et Mertens (60e). Naples (1e, 36 pts) ne devance plus le club Rossonero que d’un point. Le Roc de la défense des Lions, a cédé sa place au brésilien Juan Jésus à la 80e minute.

