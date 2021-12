On est loin du Napoli qui balayait tout sur son passage ces derniers temps. Amoindris avec les absences sur blessure de Koulibaly et Oshimen, les 2 leaders de la défense et de l’attaque, les Partenopei sont devenus moins clinquants et viennent de subir leur 2ème revers de la saison, face aux Bergamasques (2-3). Après avoir encaissé un but matinal de la part de Malinovski (6e, 0-1), les Napolitains vont égaliser par Zielinski (40e, 1-1) avant de prendre l’avantage par Mertens 2 minutes après la pause (47e, 2-1). Irrésistibles, les Visiteurs vont renverser la situation et gagner la partie, grâce à Demiral (66e, 2-2) et Freuler (2-3). Du coup, Atalanta (4e, 34 pts) revient à 2 unités de sa victime du jour, qui reste en 3ème position du classement.

