Rétrogradé dans le classement de la Série A, après que la Juventus récupérait ses 15 points suite à l’affaire des transferts surévalués et la 33è meplace, l’AC Milan devait gagner pour espérer rester dans la course à la Ligue des champions. Avec un grand Rafael Leao auteur d’un doublé (40e et 74e), les Lombards, avec Fodé Ballo Touré sur le banc, se sont imposés (2-0) et tallonne la Roma (4e, 56 pts) avec qui ils comptent le même nombre de points. Auparavant, ce samedi, Salernitana de Boulaye Dia (14e, 33 pts) avait disposé de Sassuolo (3-0). L’attaquant des Lions de la Teranga a profité de ce match pour inscrire son 11e but en championnat. Buteur à la 20e minute (2-0) après l’ouverture du score de Pirola (9e, 1-0), le champion d’Afrique s’est mué en passeur sur le troisième but marqué par Lassana Coulibaly (65e).

