Football-Série A/J38 : Mbaye Niang offre la victoire dans le temps additionnel et sauve Empoli de la relégation

XALIMANEWS – Ce dimanche, lors de la 38e et dernière journée de la Série A, Empoli a vécu des émotions fortes. Relégué à quelques secondes de la fin, le club italiena finalement assuré son maintien grâce à l’intervention décisive de Mbaye Niang.

Alors qu’on jouait le temps additionnel et que Frosinone battu à domicile par Udinese (0-1) était sauvé de la relégation, Mbaye Niang l’international sénégalais choisit de se mettre en évidence. En ce moment du match, le score était d’un but partout, Aouar avait répondu pour la Juventus (45e+1) à l’ouverture du score de Cancellieri (13e). On jouait la 90e+3, et sur un centre en retrait venu du côté droit, Mbaye Niang surgit et d’une frappe du droit offre la victoire à Empoli (2-1). Grâce à ce succès au forceps, Empoli (17e, 36 pts) anéantit les espoirs de Frosinone (18e, 35 pts) qui le devançait de 2 points avant cette dernière journée. Le sixième but de l’ancien Milanais vaut son pesant d’or.