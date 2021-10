Ce dimanche, Kalidou Koulibaly et ses partenaires, qui comptaient 6 victoires en autant de journées, rendaient visite aux joueurs de Florence. Après les défaites du Paris Saint Germain de Gana Gueye et Abdou Diallo face à Rennes d’Alfred Gomis (2-0) et du Benfica de Lisbonne face à Portimonense (0-1) deux clubs qui avaient remporté toutes leurs sorties dans leurs championnats respectifs, les Napolitains pouvaient devenir la seule équipe des 5 grands championnats européens à avoir remporté toutes leurs sorties. Mais, les choses allaient mal commencé avec l’ouverture du score de la Fiorentina par Martinez (28e, 1-0). Cependant, les Partenopei vont renverser les Locaux sur 2 réalisations signées, Lozano, en fin de première période (38e, 1-1) et Rrahmani, en seconde période (50e, 1-2). Du coup, Kalidou Koulibaly et compagnie font du 7 sur 7 et consolident leur première place au classement, avec 21 points devant le Milan AC (2e, 19 points) vainqueur d’Atalanta en déplacement (3-2).

