Kalidou Klulibaly et ses partenaires marchent sur l’eau depuis le début de la saison. Et pour cause ? En 6 matchs de championnats disputés, les Napolitains ont toujours remporté la mise, engrangeant le maximum de points (18) et composent avec le PSG (8 victoires) et Benfica de Lisbonne (7 victoires) le cercle restreint des seuls clubs du Vieux Continent à avoir remporté jusque là tous leurs matchs de championnat. La dernière victime de Naples fut Cagliari, le club de l’International sénégalais Diao Baldé Keita, battu (2-0), sur des réalisations du Nigérian Oshimen (11e, 1-0) et Insigne (57e sp, 2-0). Kalidou Koulibaly a disputé tout le match, tandis que son compatriote Diao Baldé est entré en jeu à la 68e minute à la place de Deiola.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy