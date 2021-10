Toute série a une fin. Seule équipe des 5 grands championnats d’Europe à avoir remporté tous ses matchs de championnat après les fins de série du PSG et du Benfica, le Napoli, en se rendant chez la Louve, comptait dépasser le PSG qui a été stoppé par Rennes après 8 journées de rang, victorieuses. Mais, au Stadio Olimpico, les protégés de Mourinho ont dit niet. Pourtant, Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers avaient pensé réussir leur coup sur une tête d’Oshimen en fin de match, mais le Nigérian était hors jeu sur le but. Conséquence de ce nul, les Partenopei sont rejoints à la tête du classement par les Lombards du Milan AC, qui comptent le même nombre de victoires (8) et le même nombre de nul (1). Cependant, Naples avec 15 points comme Milan, occupe la première place grâce à son meilleur goal average (+16 contre +13).

