«Que peut-on faire pour lutter contre le racisme, même après les derniers épisodes à Florence ? Ce qui s’est passé est inacceptable. Nous avons besoin de lois et de règles qui soient appliquées, c’est le plus important. J’ai honte, en tant qu’Italien et Toscan, aussi car l’Italie pour moi n’est pas un pays raciste. Il faut faire quelque chose de plus, sinon de l’extérieur on donne une mauvaise image de soi.» S’est demandé le récent vainqueur de l’Euro 2020 avec l’Italie, en conférence d’avant match de demi-finale de Ligue de Nations contre l’Espagne.

