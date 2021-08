XALIMANEWS-Selon plusieurs journalistes Transalpins, Cristiano Ronaldo a fait ses adieux à ses partenaires de la Juventus, ce vendredi matin. Le Portugais a quitté l’entraînement 40 minutes après, sans avoir foulé le rectangle vert.

D’après Fabrizio Romano, le quintuple Ballon d’or posséderait un accord contractuel avec Manchester Cy, qui porte sur 2 ans , avec un salaire annuel,de 15 millions d’euros.

Cependant, les finalistes de la dernière Ligue des champions doivent se mettre d’accord avec la Juventus de Turin pour le montant du transfert.

