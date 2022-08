D’après RMC Sport, Pogba va donc passer un examen déterminant avec le chirurgien du centre orthopédique Santy, réputé dans le milieu du sport et du foot en particulier. À noter que le nommé Bertrand Sonnery Cottetqui avait notamment opéré Zlatan Ibrahimovic fin mai. La source de révéler que, si le champion du monde 2018 décide de se faire opérer, il devrait être éloigné des terrains durant trois à cinq mois et son retour ne serait pas effectif avant 2023. Mais, Pogba peut s’éviter une opération en optant pour un autre traitement moins long (entre 40 et 60 jours), néanmoins avec un risque beaucoup plus grand à long terme.

