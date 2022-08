XALIMANEWS-Pour son premier match de Série A avec la Juventus de Turin, l’ex Parisien Angel Di Maria a enchanté les transalpins. L’Argentin a été buteur pour l’ouverture du score et passeur décisif sur le 3ème but lors de la victoire de la Juventus devant Sassuolo (3-0).

Titularisé, l’international albiceleste a été doublement décisif, d’abord en trouvant le chemin des filets à la 26ème minute de jeu d’une jolie reprise de volée du gauche (1-0), et ensuite en délivrant une passe décisive sur le deuxième but du Serbe Vlahovic (3-0, 51e), qui avait auparavant obtenu et transformé un penalty (43e). Une soirée réussie pour l’ancien joueur du PSG, sorti sur blessure à la 66ème.

Après la rencontre, Massimiliano Allegri s’est prononcé sur la blessure de son exentré gauche. «Di Maria ? Voyons demain les résultats des examens, ce sont des choses qui arrivent. Il a eu ce problème d’adducteur il y a encore une semaine, mais je ne suis pas inquiet. Attendons les résultats des examens demain. Il s’amusait, peut-être que j’aurais dû l’enlever à 3-0». Relancé sur le sujet et sur la sortie de Di Maria, le coach bianconero avec le visage grimaçant, le coach bianconero a répondu sur fond de plaisanterie : «mais il a toujours ce visage-là». L’entraîneur de la Juventus était en tout cas satisfait de la première de son joueur.

La presse italienne n’a pas ete insensible aux prestations su duo de l’attaque piémontaise. « Di Maria-Vlahovic, c’est déjà le show », a titré le Corriere dello Sport qui a ajouté ensuite : «l’équipe de Massimiliano Allegri a battu Sassuolo 3-0 dans un stade en délire pour la « première » de Di Maria. Et c’est précisément El Fideo qui a débloqué le match avec l’un de ses tirs, après un début de rencontre au cours duquel la Juve avait peut-être un peu accusé la pression due aux succès des rivaux et subi l’organisation du jeu neroverde. Illuminée par le but de l’Argentin, l’équipe locale a ensuite porté le coup de grâce en fin de première mi-temps, avec le penalty gagné et transformé par Vlahovic, qui a marqué en début de seconde mi-temps». De son côté, la Gazzetta dello Sport a écrit, « El Fideo, des débuts avec le cœur », avant d’ajouter : «c’était le plus attendu et n’a pas déçu. Angel Di Maria s’est immédiatement engagé dans son aventure avec la Juventus, débloquant l’impasse au Juventus Stadium contre Sassuolo. Le milieu offensif argentin, qui a fait ses débuts à la Juventus lors d’un match officiel, enrichit ainsi la longue galerie des buteurs de la Juventus lors de ses débuts. (…) Jusqu’à la 22e minute, la Juventus n’avait pas tiré au but, puis il a fallu 21 minutes pour clore la rencontre, avec un exploit de Di Maria et un penalty obtenu et transformé par Vlahovic».

La publication au papier rose a surtout apprécié le rôle de l’Argentin, au au-delà de son but et sa passe décisive. «Les Bianconeri étaient trop statiques et il y avait peu de mouvements sans ballon, personne à part Di Maria n’est allé chercher le ballon en courant», insiste le média transalpin qui conclut ainsi : «le point sensible pour Di Maria est venu peu après l’heure de jeu, lorsqu’il a accusé un problème à son adducteur gauche en demandant à Allegri de le sortir. Les supporters de la Juventus retiennent déjà leur souffle». Pour un début, ce fut une belle réussite pour Angel Di Maria, qui a montré qu’il lui reste encore de beaux restes devant lui.