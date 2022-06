XALIMANEWS-Angel Di Maria, se rapproche de plus en plus de la Juventus de Turin, selon la presse italienne. L’entourage de l’Argentin de 34 ans a d’ailleurs confirmé que l’attaquant de l’Albiceleste négociait avec la Vieille Dame et qu’il ne restait plus que quelques détails à régler avant que l’accord soit totalement conclu

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy