Selon la Gazzetta dello Sport, la Juventus avait une priorité : Gabriel Jesus (et non Sterling comme évoqué par certains médias). Mais un blem intervient dans le dossier du buteur brésilien, car pour Pep Guardiola le coach des Skyblues, même si Cristiano signerait à City, Gabriel Jesus ne quittera pas le navire. D’après Sky Italia, des noms auraient été proposé aux Bianconeri, Aubameyang (32 ans), Griezmann (30 ans), Lacazette (30 ans), mais de façon plus claire, Maurice Icardi le Parisien (28 ans) aurait été approché par les turinois mais l’argentin ciblé depuis un moment n’aurait pas réagi favorablement. Donc l’autre possibilité qui s’offrirait à la Juve, viendrait du côté de Sassuolo, avec ses 2 pépites, Giacomo Raspadori (21 ans), 6 buts la saison écoulée et champion d’Europe avec la Nazionale, et Gianluca Scamacca (22 ans), revenus à Sassuolo après un prêt concluant au Genoa.

